Ubriaco al volante fa un incidente e poi cerca di scappare | era agli arresti domiciliari

Questa sera a Ferrara, un uomo ubriaco al volante ha causato un incidente in via del Mulinetto. Dopo aver sbattuto contro un ostacolo, ha cercato di scappare, ma la polizia lo ha fermato poco dopo. Si scopre che era agli arresti domiciliari e ora rischia una denuncia ancora più pesante.

Nella serata di lunedì 9, un’autovettura è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo in via del Mulinetto, a Ferrara. Il forte rumore causato dell’impatto della vettura contro un ostacolo ha allertato i residenti che, affacciatisi alle finestre, hanno notato una vettura, con evidenti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

