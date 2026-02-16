Eolico sul Crociglia serata informativa nella sede del Cai

Il Cai ha organizzato una serata informativa sul progetto eolico sul Monte Crociglia, dopo che diversi residenti hanno espresso preoccupazione per il possibile impatto ambientale. Durante l'incontro, i partecipanti hanno potuto ascoltare le spiegazioni degli esperti e chiedere chiarimenti sui lavori previsti. La discussione si è concentrata sulle modalità di installazione e sulle eventuali conseguenze per il territorio locale. La sede del Cai si è riempita di persone interessate alla questione.

Proseguono le iniziative di approfondimento e confronto sul progetto eolico proposto sul Monte Crociglia. Cai Piacenza, Gaep, Guide Ambientali Escursionistiche organizzano per giovedì 19 febbraio alle ore 21, presso la Sala Assemblee del Cai di Piacenza (Stradone Farnese 39 – Piazzale della Cavallerizza), un incontro pubblico rivolto alla comunità e agli enti coinvolti nel procedimento. Alla serata partecipano il Comitato Difesa e Paesaggio, Italia Nostra Piacenza e Legambiente Piacenza otre ad altre associazioni e cittadini. All'incontro sono stati invitati i Comuni interessati, la Provincia di Piacenza, i rispettivi consiglieri e i rappresentanti regionali, Arpae, il Consorzio di Bonifica, parlamentari del territorio e associazioni impegnate nella tutela ambientale e paesaggistica.