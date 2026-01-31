Sul Crociglia i costi dell’eolico sono maggiori dei benefici | ecco perché

Sul Crociglia i costi dell’eolico superano i benefici. La questione divide gli abitanti e gli esperti del settore. Alcuni sostengono che investire in questa tecnologia non porti risultati concreti, mentre altri rimangono convinti che le rinnovabili siano il futuro. La discussione si infiamma, con opinioni contrastanti che si scontrano anche tra chi promuove la transizione energetica e chi invece mette in dubbio gli effetti pratici di certi progetti.

«Siamo da sempre favorevoli alle politiche verso la transizione energetica e la uscita dalla dipendenza dalle fonti fossili tramite tutte le tipologie di fonti rinnovabili, ma come ben sanno non solo i nostri soci ed amici ma soprattutto anche i nostri detrattori, le nostre posizioni nei confronti di progetti che non rispettano i territori e le comunità sono sempre state chiare e nette. Sul Crociglia i costi dell'eolico sono maggiori dei benefici: ecco perché». Botta e risposta tra Migliorini, amministratore della società che ha presentato richiesta per le pale sul Crociglia (oggi l'intervista su Libertà) e la prima cittadina di Ferriere sull'incontro di domenica.

