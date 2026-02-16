Ennesimo furto a scuola | uomo in manette Caccia ad altri due poco prima anche un colpo nel supermercato
Un uomo è stato arrestato a Lecce dopo aver tentato di svaligiare una scuola, provocando danni alle finestre e rubando alcuni computer portatili. La polizia lo ha fermato poco dopo, mentre cercava di scappare con il bottino. Poco prima, un supermercato aveva subito un furto simile, con i ladri che erano riusciti a portarsi via merce e denaro contante. Le indagini puntano a trovare gli altri due complici coinvolti negli ultimi episodi.
Un individuo è stato fermato nella notte, a Lecce, a seguito dell’intervento della vigilanza e delle forze dell’ordine nei pressi della succursale dell’Istituto tecnico agrario. Rinvenuta nelle vicinanze un’auto con attrezzi da scasso e refurtiva. Con ogni probabilità, si tratta dello stesso gruppo che, poco prima, ha messo a segno un colpo nei locali del Conad LECCE – L’ennesimo furto in una scuola termina questa volta con un arresto in flagranza: gli altri due complici scappano, poco prima anche un colpo in un supermercato. Un uomo è stato infatti fermato nella notte, a Lecce, a seguito dell’intervento della vigilanza e delle forze dell’ordine nei pressi della succursale dell’Istituto tecnico agrario “Presta Columella” in via Vecchia San Pietro in Lama.🔗 Leggi su Lecceprima.it
