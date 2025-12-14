Colpo a Oria da 63 mila euro poi altri due nel Barese | il punto sulla caccia alla marmotta

Una serie di rapine ai bancomat nel Barese, tra Oria e zone limitrofe, sta destando preoccupazione. Gli attacchi, con segni distintivi comuni, evidenziano una strategia coordinata che mette in allerta le forze dell'ordine. L'articolo analizza i dettagli degli ultimi episodi e il clima di tensione nella regione.

ORIA - Se gli ultimi tre assalti ai bancomat portano le stesse firme, allora quel “buone feste” scandito dopo il colpo a Oria sa ulteriormente di beffa. Già, perché la notte successiva, la “banda della marmotta” ha messo a segno un altro ad Alberobello e ne ha tentato un terzo a Rutigliano. Brindisireport.it Oria, fanno esplodere il bancomat e urlano «Buone feste» prima di fuggire: il video del colpo diventa virale x.com ORIA Il colpo notturno è avvenuto con la tecnica della marmotta al Credito Cooperativo in Piazza Lama a Oria. La deflagrazione ha distrutto il bancomat e provocato danni all'immobile. I Carabinieri indagano sull'assalto - facebook.com facebook © Brindisireport.it - Colpo a Oria da 63 mila euro, poi altri due nel Barese: il punto sulla "caccia alla marmotta"

