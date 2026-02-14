Droga in casa e munizioni illegali | arrestato 62enne altri due in manette per furto

Un uomo di 62 anni è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Montesarchio perché trovati con droga e munizioni illegali in casa. La polizia ha scoperto che l’uomo nascondeva stupefacenti e armi non denunciate, durante una perquisizione. Nello stesso giorno, altre due persone sono finite in manette per aver rubato in un negozio del paese. I militari stanno ancora indagando su eventuali collegamenti tra i tre arresti.

Tempo di lettura: 2 minuti Doppio colpo per i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che, nella giornata di ieri 13 febbraio, hanno tratto in arresto, in due diverse circostanze, tre persone, tutte residenti nel comune caudino. In particolare in mattinata nel corso di un servizio mirato a contrastare il commercio di stupefacenti, un 62enne, già noto ai militari dell'Arma, nel corso di un controllo all'interno della sua abitazione veniva trovato in possesso di oltre 200 grammi di droga, di diversa tipologia. Sono stati trovati infatti dai Carabinieri, panetti di hashish, marijuana già essiccata e alcune dosi di cocaina.