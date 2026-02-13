Emirates annuncia 17mila assunzioni le selezioni per piloti e non solo a Milano | stipendio e benefit

Emirates ha annunciato un piano di assunzioni che coinvolge 17.000 nuove figure, tra cui anche piloti, causando grande interesse nel settore dell’aviazione. La compagnia aerea punta a rafforzare il proprio team con 1.500 assunzioni di personale, tra cui molti piloti, e ha deciso di avviare le selezioni a Milano. Già entro la fine di quest’anno, Emirates prevede di inserire 550 nuovi dipendenti, offrendo stipendi competitivi e benefit allettanti. La campagna di reclutamento si concentra soprattutto sulla città lombarda, dove si cercano anche figure di altro profilo oltre ai piloti.

La compagnia aerea internazionale avvia la ricerca di nuovi piloti ma i ruoli coinvolti sono oltre 350: due giornate di selezione a Milano. Come partecipare Emirates assume e cerca anche piloti. Saranno 1.500 i nuovi aviatori che prenderanno servizio nei prossimi due anni, con un obiettivo di 550 assunzioni già per quest’anno. La compagnia punta anche su Milano e in città ha annunciato due open day di reclutamento in programma lunedì 2 marzo alle 10 e alle 13 e martedì 3 marzo alle 10, presso il Marriott Hotel in via Giorgio Washington 66. Non è richiesta la registrazione preventiva e i piloti dovranno partecipare a una sola sessione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

