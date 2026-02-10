Oltre 2,5 milioni di telefonate al NUE cosa succede quando si chiama il 112

Da bolognatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Emilia-Romagna il Numero Unico Europeo, il 112, funziona senza problemi. In media, ci vogliono due squilli e meno di sei secondi per rispondere a una chiamata. Sono oltre 2,5 milioni le telefonate ricevute finora, e il servizio si dimostra rapido e affidabile. Un sistema che permette di intervenire subito in caso di emergenza, senza perdite di tempo.

Due squilli, poco meno di sei secondi, e una voce che risponde. In Emilia-Romagna, il Numero Unico Europeo (NUE) 112 è una realtà consolidata. A poco più di un anno dall’attivazione progressiva sul territorio regionale (iniziata il 3 dicembre 2024), i numeri fotografano un servizio che ha.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su NUE 112

Emergenza e chiamate al 112: Parma e a Bologna da record. Oltre 2,5 milioni di telefonate ricevute, 5,9 secondi il tempo medio di risposta

A Parma e Bologna, le chiamate al 112 non si sono mai fermate.

Emergenza e chiamate al 112: Parma e Bologna da record. Oltre 2,5 milioni di telefonate ricevute, 5,9 secondi il tempo medio di risposta

Nei primi quattro mesi dell’attivazione del numero unico europeo 112 in Emilia-Romagna, le chiamate di emergenza sono schizzate alle stelle.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su NUE 112

Argomenti discussi: Amt, Menarini: Oltre 2,5 milioni di manutenzioni mai pagate dietro la nostra istanza di fallimento; Scuola, la replica della sindaca: Investimenti per oltre 2,5 milioni; Turismo, il festival del viaggio di Lonely Planet arriva a Genova nel 2026; Contrasto alle povertà, raddoppiate le risorse regionali a disposizione: oltre 2,5 milioni di euro nel triennio.

CrediFriuli chiude il 2025 in crescita: utile record e raccolta oltre 2,5 miliardiBilancio positivo per utili, raccolta e crediti erogati. È la sintesi del bilancio 2025 approvato da CrediFriuli, la Bcc friulana che si pone al primo posto tra quelle del Nordest e tra ... ilgazzettino.it

oltre 2 5 milioniIn un anno oltre 2,5 milioni di telefonate ricevute dal NueIl numero unico per le emergenze (il 112) ha un tempo di risposta di 5,9 secondi in Emilia-Romagna. Una media di 1.500 telefonate al giorno per milione di abitanti ... ilpiacenza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.