Oltre 2,5 milioni di telefonate al NUE cosa succede quando si chiama il 112

Oggi in Emilia-Romagna il Numero Unico Europeo, il 112, funziona senza problemi. In media, ci vogliono due squilli e meno di sei secondi per rispondere a una chiamata. Sono oltre 2,5 milioni le telefonate ricevute finora, e il servizio si dimostra rapido e affidabile. Un sistema che permette di intervenire subito in caso di emergenza, senza perdite di tempo.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.