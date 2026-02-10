Oltre 2,5 milioni di telefonate al NUE cosa succede quando si chiama il 112
Oggi in Emilia-Romagna il Numero Unico Europeo, il 112, funziona senza problemi. In media, ci vogliono due squilli e meno di sei secondi per rispondere a una chiamata. Sono oltre 2,5 milioni le telefonate ricevute finora, e il servizio si dimostra rapido e affidabile. Un sistema che permette di intervenire subito in caso di emergenza, senza perdite di tempo.
Due squilli, poco meno di sei secondi, e una voce che risponde. In Emilia-Romagna, il Numero Unico Europeo (NUE) 112 è una realtà consolidata. A poco più di un anno dall’attivazione progressiva sul territorio regionale (iniziata il 3 dicembre 2024), i numeri fotografano un servizio che ha.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su NUE 112
Emergenza e chiamate al 112: Parma e a Bologna da record. Oltre 2,5 milioni di telefonate ricevute, 5,9 secondi il tempo medio di risposta
A Parma e Bologna, le chiamate al 112 non si sono mai fermate.
Emergenza e chiamate al 112: Parma e Bologna da record. Oltre 2,5 milioni di telefonate ricevute, 5,9 secondi il tempo medio di risposta
Nei primi quattro mesi dell’attivazione del numero unico europeo 112 in Emilia-Romagna, le chiamate di emergenza sono schizzate alle stelle.
Ultime notizie su NUE 112
Argomenti discussi: Amt, Menarini: Oltre 2,5 milioni di manutenzioni mai pagate dietro la nostra istanza di fallimento; Scuola, la replica della sindaca: Investimenti per oltre 2,5 milioni; Turismo, il festival del viaggio di Lonely Planet arriva a Genova nel 2026; Contrasto alle povertà, raddoppiate le risorse regionali a disposizione: oltre 2,5 milioni di euro nel triennio.
CrediFriuli chiude il 2025 in crescita: utile record e raccolta oltre 2,5 miliardiBilancio positivo per utili, raccolta e crediti erogati. È la sintesi del bilancio 2025 approvato da CrediFriuli, la Bcc friulana che si pone al primo posto tra quelle del Nordest e tra ... ilgazzettino.it
In un anno oltre 2,5 milioni di telefonate ricevute dal NueIl numero unico per le emergenze (il 112) ha un tempo di risposta di 5,9 secondi in Emilia-Romagna. Una media di 1.500 telefonate al giorno per milione di abitanti ... ilpiacenza.it
A Rezzato oltre 2 milioni di euro per il diritto allo studio x.com
LA DENUNCIA Presutti (Pd): "Gara di oltre 10 milioni per gli asfalti, il centrodestra va oltre l'ordinaria amministrazione per la propaganda" Leggi qui: https://cityne.ws/ija9y - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.