Emergenza maltempo Furfaro Pd | 13 miliardi per il Ponte ma spiccioli per le aree colpite – Il video

Il deputato del Partito Democratico, Furfaro, critica il governo per aver destinato 13 miliardi di euro alla costruzione di un ponte che ancora non esiste, mentre concede poche risorse per le aree colpite dall’emergenza maltempo. Secondo Furfaro, quei fondi sono troppi rispetto a quelli che vanno alle regioni devastate dal maltempo, che invece hanno urgente bisogno di aiuti concreti. La polemica si accende dopo l’annuncio ufficiale dei fondi destinati alle infrastrutture e agli interventi di emergenza.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Il Governo trova 13 miliardi per un Ponte che non esiste, ma stanzia pochi spiccioli per tre Regioni devastate. La smettano di buttare soldi in progetti inutili. Le persone chiedono sicurezza e prevenzione, non passerelle" così il deputato Furfaro del Pd. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Così lo scudo penale "per la polizia" rischia di inguaiare. i poliziotti Giorgia Meloni a Niscemi, si indaga per disastro colposo. La premier: «Non sarà come nel '97, saremo veloci» .

