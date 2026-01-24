Maltempo Sud Meloni | Regioni colpite chiedano stato di emergenza così da poterlo dichiarare – Il video

Il maltempo nel Sud Italia ha causato significativi disagi, portando le autorità a considerare la dichiarazione di stato di emergenza. Il presidente Meloni ha evidenziato l’importanza che le regioni colpite presentino ufficialmente la richiesta necessaria per attivare le misure di intervento. La Protezione civile, con il suo personale e volontari, continua a monitorare la situazione e a coordinare gli interventi per garantire la sicurezza dei cittadini.

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 "Faccio i complimenti a tutto il Dipartimento della Protezione civile, al prefetto Ciciliano, al suo staff e a tutta la gerarchia fino ai volontari della Protezione civile. Per essere operativi, visto che non intendiamo perdere tempo per dare le risposte, chiedo ai presidenti delle Regioni colpite di tentare di mandare entro la giornata di oggi la richiesta di attivazione dello stato di emergenza, così da anticipare il Consiglio dei ministri alla giornata di lunedì, così abbiamo subito la dichiarazione dello stato di emergenza le risorse che accompagnano questa attivazione, e le prime risposte che possono arrivare anche sul territorio" così la premier Meloni nel corso di una riunione del Dipartimento della Protezione Civile in merito ai danni causati dal ciclone Herry.

