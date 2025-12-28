Netanyahu vola negli Usa incontro domani con Trump sul futuro di Gaza

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha viaggio negli Stati Uniti per incontrare il presidente Donald Trump. L’obiettivo è discutere questioni di sicurezza e il futuro di Gaza, in un contesto di tensionsi e approfondimenti diplomatici. L’incontro, programmato per domani, rappresenta un momento importante nel quadro delle relazioni tra i due paesi e delle strategie regionali.

(Adnkronos) – Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha intrapreso un viaggio negli Stati Uniti per sostenere colloqui con il presidente Donald Trump. L'incontro è fissato per domani, lunedì 29 dicembre, presso la residenza di Mar-a-Lago, in Florida. La visita, che durerà fino a giovedì, sarà incentrata sul futuro della Striscia di Gaza e sulle .

