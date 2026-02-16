Elisabetta Gualmini esce dal Pd e silura Schlein | Geneticamente modificato
Una decisione "sofferta ma convinta". A Palazzo Madama, in una conferenza stampa organizzata dal senatore di Azione Marco Lombardo, l'eurodeputata Elisabetta Gualmini ufficializza la sua uscita dal Pd (e dal gruppo dei Socialisti e Democratici europei) e il suo ingresso nel partito di Carlo Calenda. Parola allora alla ormai ex dem "dopo le tante ricostruzioni giornalistiche - puntualizza Lombardo - lette in questi giorni", per un 'divorzio annunciato' che parte da lontano, spiega l'europarlamentare ricordando la sua "storia politica particolare", quella di una docente universitaria, "esponente della società civile", "arrivata tardi, ma per forte convinzione personale, in politica". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Pd: Gualmini, 'è mutato geneticamente, Schlein si è presa tutto il partito'
Maria Gualmini ha affermato che il Partito Democratico è cambiato radicalmente a causa della leadership di Elly Schlein, che si è presa tutto il partito.
Elisabetta Gualmini lascia il Pd e va da Calenda: “Schlein si è presa il partito”
Elisabetta Gualmini ha deciso di lasciare il Partito Democratico e di unirsi ad Azione, accusando Schlein di aver preso il controllo del partito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’eurodeputata Gualmini lascia il Pd e va con Renew Eu: non c’è agibilità politica; Gualmini dice addio al Pd: pronta a entrare in Azione con Calenda; Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da Azione; Elisabetta Gualmini lascia il Pd per Azione di Calenda, l'eurodeputa sceglie Renew Eu all'Europarlamento.
Eurodeputata Gualmini lascia Pd per Azione: No ambiguità su UcrainaRoma, 16 feb. (askanews) - L'europarlamentare Elisabetta Gualmini esce dal Pd ed entra in Azione. Lo ha annunciato la stessa Gualmini in ... stream24.ilsole24ore.com
L'amarezza di Gualmini che lascia il Pd: Elly Schlein ha fatto un capolavoro...Ex presidente dell'Istituto Carlo Cattaneo nonché vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con deleghe al welfare (2014-2019), è stata eletta per la prima volta eurodeputata del Pd nel 2019 ed è ... tag24.it
L'eurodeputata Gualmini lascia il PD per Azione: "Partito ha cambiato natura" Calenda: "Mi aspetto altri ingressi". L'eurodeputata: "Schlein si e' presa il partito" L'eurodeputata Elisabetta Gualmini, eletta con il Partito Democratico, lascia il partito dem per unirsi a - facebook.com facebook
L’eurodeputata Elisabetta Gualmini ha lasciato il Partito Democratico ed è entrata a far parte di Azione x.com