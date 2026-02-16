Una decisione "sofferta ma convinta". A Palazzo Madama, in una conferenza stampa organizzata dal senatore di Azione Marco Lombardo, l'eurodeputata Elisabetta Gualmini ufficializza la sua uscita dal Pd (e dal gruppo dei Socialisti e Democratici europei) e il suo ingresso nel partito di Carlo Calenda. Parola allora alla ormai ex dem "dopo le tante ricostruzioni giornalistiche - puntualizza Lombardo - lette in questi giorni", per un 'divorzio annunciato' che parte da lontano, spiega l'europarlamentare ricordando la sua "storia politica particolare", quella di una docente universitaria, "esponente della società civile", "arrivata tardi, ma per forte convinzione personale, in politica". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elisabetta Gualmini esce dal Pd e silura Schlein: "Geneticamente modificato"

