Lutto a Santa Elisabetta è morto Carmelo Catalano

A Santa Elisabetta si piange la scomparsa di Carmelo Catalano, 71 anni. Ex vice sindaco e dipendente del tribunale per molti anni, la sua morte ha lasciato un vuoto tra amici e conoscenti. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

