Lutto a Santa Elisabetta è morto Carmelo Catalano
A Santa Elisabetta si piange la scomparsa di Carmelo Catalano, 71 anni. Ex vice sindaco e dipendente del tribunale per molti anni, la sua morte ha lasciato un vuoto tra amici e conoscenti. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.
Lutto a Santa Elisabetta per la morte di Carmelo Catalano, 71 anni, ex vice sindaco e per decenni dipendente del tribunale. Avvocati, magistrati, cancellieri e professionisti che frequentano il palazzo di giustizia, dove aveva lavorato anche come rappresentante sindacale dei lavoratori, questa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Santa Elisabetta Lutto
A 87 anni è morto Carmelo Colella: una vita intera per il bar “Santa Maria”
È morto oggi a 87 anni Carmelo Colella, il fondatore del bar Pasticceria Santa Maria di Lecce.
Al Maxxi di Roma fino all'8 marzo 2026 le sculture di Rosa Barba e i ritratti di Elisabetta Catalano. Il video di Amica.it
Ultime notizie su Santa Elisabetta Lutto
Argomenti discussi: Lutto a Santa Elisabetta, è morto Carmelo Catalano - AgrigentoNotizie.
Paolo Veronese 1528 1588 Madonna col Bambino San Giovannino Santa Elisabetta e Santa Giustina x.com
Daniel Muñoz trasforma la facciata della Chiesa di Santa Elisabetta a Ponte a Rigo in un viaggio simbolico lungo la Via Francigena - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.