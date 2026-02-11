Lutto a Santa Elisabetta è morto Carmelo Catalano

A Santa Elisabetta si piange la scomparsa di Carmelo Catalano, 71 anni. Ex vice sindaco e dipendente del tribunale per molti anni, la sua morte ha lasciato un vuoto tra amici e conoscenti. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Lutto a Santa Elisabetta per la morte di Carmelo Catalano, 71 anni, ex vice sindaco e per decenni dipendente del tribunale. Avvocati, magistrati, cancellieri e professionisti che frequentano il palazzo di giustizia, dove aveva lavorato anche come rappresentante sindacale dei lavoratori, questa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

