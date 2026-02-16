Elezioni in corsa anche Area nuova dell' ex consigliere Angelo Burrascano
Le dimissioni del Sindaco Basile non rappresentano solo la fine di un mandato, ma l’urgenza di un nuovo inizio. In questo vuoto amministrativo, il movimento politico "AREA NUOVA" ufficializza la propria candidatura alle elezioni comunali, ponendosi non come semplice alternativa elettorale, ma come risposta civile allo stallo che sta soffocando la nostra comunità. Il Presidente, Dott. Angelo Burrascano, insieme a un direttivo di professionisti e docenti d'eccellenza composto dall'Avv.to Anna Mazzaglia, il Dott. Carmelo Ramon Pino, i Professori Bruno Anello e Giovanna Barresi, e i dottori Giovanni Rovito, Pietro D’Alessandro, Salvo Grasso, Mario Costantino e Maria Scibilia, ha tracciato le linee guida di un governo cittadino fondato sul coraggio della visione e l'umanità del servizio.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Parco Urbano: l’inaugurazione della nuova area sportiva e dell’area di aggregazione sociale per famiglie
Il Parco Urbano si arricchisce di una nuova area sportiva e di uno spazio di aggregazione sociale per famiglie, trasformandosi in un punto di riferimento della città.
Scade il New START, l’ex consigliere di Biden a TPI: “Rischiamo una nuova corsa agli armamenti nucleari tra Usa, Russia e Cina”
Il trattato New START tra Stati Uniti e Russia è scaduto, lasciando i due paesi senza più limiti ufficiali sulle armi nucleari.
