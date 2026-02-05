Scade il New START l’ex consigliere di Biden a TPI | Rischiamo una nuova corsa agli armamenti nucleari tra Usa Russia e Cina

Il trattato New START tra Stati Uniti e Russia è scaduto, lasciando i due paesi senza più limiti ufficiali sulle armi nucleari. Per la prima volta da oltre cinquant’anni, gli arsenali di Washington e Mosca non sono più soggetti a accordi di riduzione, e questo apre la strada a una possibile nuova corsa agli armamenti nucleari. Esperti e analisti temono che Cina e altri Paesi possano approfittarne, aumentando i rischi di un'escalation globale.

Il trattato New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) per il contenimento delle armi atomiche tra Usa e Russia è scaduto e così, per prima volta dopo oltre mezzo secolo, i due più grandi arsenali nucleari del mondo non hanno più alcun vincolo. Ma l'ex direttore per la non proliferazione atomica presso il Consiglio di Sicurezza Nazionale dell'amministrazione Obama, Jon B. Wolfsthal, non è pessimista. «Non è la fine del mondo», ha spiegato a TPI l'attuale direttore per i rischi globali presso la Federation of American Scientists (FAS). In fondo, ci ricorda l'ex consigliere speciale per la sicurezza nucleare dell'allora vicepresidente Joe Biden, «il Trattato di non proliferazione resta in piedi».

