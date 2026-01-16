Elezioni Commercialisti Napoli | gli eletti

16 gen 2026

Si sono concluse le elezioni per i Dottori commercialisti di Napoli. Di seguito, i membri eletti alla guida del Consiglio dell'Ordine, con la lista guidata dal presidente Matteo De Lise. La composizione include Maurizio Turrà, Mario Michelino, Arcangelo Sessa, Erika Capobianco, Antonella La Porta, Marilena Nasti, Raffaele Ianuario, Renato Polise e Liliana. Questi professionisti rappresentano il nuovo organismo di rappresentanza e gestione dell'Ordine.

Si sono chiuse le urne per i Dottori commercialisti di Napoli. Questo il responso delle urne:Gli eletti - Lista Matteo De Lise presidenteConsiglio dell'OrdineMaurizio TurràMario MichelinoArcangelo SessaErika CapobiancoAntonella La PortaMarilena NastiRaffaele IanuarioRenato PoliseLiliana. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

