Elezioni Commercialisti Napoli | gli eletti
Si sono concluse le elezioni per i Dottori commercialisti di Napoli. Di seguito, i membri eletti alla guida del Consiglio dell'Ordine, con la lista guidata dal presidente Matteo De Lise. La composizione include Maurizio Turrà, Mario Michelino, Arcangelo Sessa, Erika Capobianco, Antonella La Porta, Marilena Nasti, Raffaele Ianuario, Renato Polise e Liliana. Questi professionisti rappresentano il nuovo organismo di rappresentanza e gestione dell'Ordine.
🔗 Leggi su Napolitoday.it
