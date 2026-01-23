Confindustria Abruzzo a Roma | il territorio al centro del primo consiglio nazionale
Confindustria Abruzzo ha partecipato al primo Consiglio centrale nazionale a Roma, rappresentando le piccole e medie imprese del territorio. L’evento, sotto la guida del nuovo presidente Fausto Bianchi, ha visto le imprese abruzzesi portare la propria voce e le proprie istanze nel contesto nazionale, rafforzando il ruolo del territorio all’interno del panorama industriale italiano.
L’Abruzzo porta la voce delle proprie piccole e medie imprese a Roma. I vertici della Piccola Industria di Confindustria Abruzzo hanno partecipato al primo Consiglio centrale nazionale sotto la guida del nuovo presidente Fausto Bianchi, segnando una presenza istituzionale di rilievo nel cuore.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Sì unanime del Consiglio comunale alla perimetrazione del territorio urbanizzato: Chieti tra i primi Comuni d’Abruzzo
Leggi anche: Parete, il candidato al consiglio regionale Luigi Roma ha incontrato le donne del territorio:”Sono il fulcro della nostra società”
Argomenti discussi: Accordo UE–Mercosur, Confindustria Abruzzo: Grande opportunità per l’Abruzzo; Economia: Abruzzo sui mercati globali grazie alla firma dell’accordo tra UE e Mercosur; Pescara, Accordi UE-Mercosur: opportunità di crescita per le imprese abruzzesi in vista; Cammini, Liris: Legge è un’opportunità per l’Abruzzo.
Abruzzo protagonista a Roma: i vertici della Piccola Industria di Confindustria al primo Consiglio della nuova PresidenzaL'Aquila. Abruzzo protagonista a Roma: i vertici della Piccola Industria di Confindustria Abruzzo al primo Consiglio Centrale della nuova Presidenza ... abruzzolive.it
Vertici Piccola industria Abruzzo al primo Consiglio centrale a Roma(ANSA) - L'AQUILA, 23 GEN - Il Comitato regionale Piccola industria di Confindustria Abruzzo ha partecipato a Roma al primo Consiglio centrale della Piccola industria, riunito sotto la nuova presidenz ... msn.com
E–Mercosur, Confindustria Abruzzo: Accordo strategico per crescita, export e competitività delle imprese - facebook.com facebook
I 10 Soci della Settimana Confindustria Abruzzo Medio Adriatico è un network strategico di imprese, un luogo di incontro, confronto e crescita condivisa. Per favorire la conoscenza reciproca dei nostri soci, ogni settimana accendiamo i riflettori su 10 azien x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.