Confindustria Abruzzo a Roma | il territorio al centro del primo consiglio nazionale

Confindustria Abruzzo ha partecipato al primo Consiglio centrale nazionale a Roma, rappresentando le piccole e medie imprese del territorio. L’evento, sotto la guida del nuovo presidente Fausto Bianchi, ha visto le imprese abruzzesi portare la propria voce e le proprie istanze nel contesto nazionale, rafforzando il ruolo del territorio all’interno del panorama industriale italiano.

