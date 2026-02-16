Livigno si innamora di Eileen Gu | l’argento olimpico accende la passione e il tifo tra residenti e turisti

Eileen Gu ha conquistato il cuore di Livigno dopo aver vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi, accendendo entusiasmo tra cittadini e visitatori. La campionessa cinese ha trascinato la passione sugli sci, con tante persone che si sono radunate per vedere da vicino la star olimpica. Un giovane residente ha gridato: “Voglio sposarti!” mentre Gu si godeva l’affetto della folla sulla neve.

Livigno impazzita per Eileen Gu: "Ti amo, sposami!" L'Olimpiade che infiamma il cuore di una comunità. Livigno, incastonata nel cuore delle Alpi lombarde, è stata travolta da un'ondata di entusiasmo nei confronti della sciatrice freestyle Eileen Gu, stella dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La località, da sempre meta ambita per gli sport invernali, si è trasformata in un palcoscenico di affetto e ammirazione, con messaggi che vanno dall'incoraggiamento a romantiche proposte di matrimonio. L'argento conquistato nello slopestyle ha amplificato un fenomeno che testimonia la capacità dello sport di creare legami e ridefinire l'immagine di un territorio.