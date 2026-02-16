EGATO5 Frosinone ottiene finanziamenti regionali per depurazione e rete idrica

L’Egato5 di Frosinone ha ottenuto finanziamenti dalla Regione Lazio per migliorare il sistema di depurazione e la rete idrica. La decisione arriva dopo mesi di richieste e incontri con le autorità regionali. Ora, con questi fondi, il territorio potrà investire nella sostituzione delle tubature vecchie e nell’ampliamento degli impianti di trattamento delle acque.

Contributi per 2,1 milioni di euro destinati all’adeguamento dell’impianto di depurazione di Anagni e al rafforzamento della resilienza della risorsa idropotabile nell’Ambito Lazio Meridionale L’Egato5 “Lazio Meridionale” di Frosinone comunica di aver ottenuto importantissimi contributi dalla Regione Lazio. In particolare, prosegue Urbani, per l’ATO n. 5 sono stati assegnati i seguenti finanziamenti: •??un contributo pari a € 1.800.000,00 per l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto di depurazione di Anagni – località Ponte Piano, finalizzato al superamento delle criticità ambientali e al miglioramento delle prestazioni depurative dell’impianto; •??un contributo pari a € 300.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Frosinone, scuole chiuse il 22 gennaio per lavori sulla rete idrica: ecco quali e le strade interessate Il 22 gennaio 2026, alcune scuole di Frosinone rimarranno chiuse a causa di lavori programmati sulla rete idrica. Frosinone, lavori sulla rete idrica il 27 gennaio: ecco le scuole e strade che resteranno chiuse Il 27 gennaio a Frosinone si svolgeranno lavori sulla rete idrica, con interruzione dell'acqua dalle 8:30 alle 18:30. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Egato 5 Frosinone – Riduzione perdite e sicurezza del servizio idrico: 17,6 milioni di euro per sistemare l’acquedotto del TufanoIl dirigente responsabile Luigi Urbani: Approvati anche ulteriori interventi per 35 milioni di euro finanziabili nelle prossime annualità ... tunews24.it Egato 5 Frosinone – Riduzione perdite e sicurezza del servizio idrico: 17,6 milioni di euro per sistemare l’acquedotto del Tufano Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com