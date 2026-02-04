A Porto Cesareo educazione finanziaria entra in oratorio | patto tra chiesa e scuola per difendersi dalle truffe
A Porto Cesareo nasce un nuovo progetto tra chiesa e scuola per insegnare ai giovani come riconoscere le truffe finanziarie. L’iniziativa mira a proteggere le famiglie e a diffondere una maggiore consapevolezza sull’economia di tutti i giorni. I responsabili delle due istituzioni hanno firmato un patto che prevede incontri e corsi all’interno dell’oratorio. Ora, i ragazzi avranno strumenti più concreti per difendersi da chi tenta di ingannarli con promesse troppo belle per essere vere.
PORTO CESAREO (LE) – L’economia non è più solo affare di banche e uffici, ma entra nel cuore della comunità. Dopo la grande partecipazione registrata all’Istituto “V. Bachelet” di Copertino, il tour dell’educazione finanziaria approda a Porto Cesareo con un obiettivo chiaro: fornire ai cittadini.🔗 Leggi su Lecceprima.it
