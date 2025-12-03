Incontri su Educazione e legalità finanziaria in occasione del mese del risparmio in collaborazione con l’Iss Valdichiana

Arezzo, 3 dicembre 2025 – A Chiusi e Montepulciano incontri su Educazione e legalità finanziaria In occasione del mese del risparmio, in collaborazione con l’ISS Valdichiana. Quattro appuntamenti con duecentocinquanta studenti. Partner del progetto la Guardia di Finanza e l’Università di Siena. Quattro istituzioni, fortemente rappresentative del territorio: in ordine alfabetico, Banca Tema, la Guardia di Finanza, l’I stituto d’Istruzione Superiore “Valdichiana ” e l’Università degli Studi di Siena. Duecentocinquanta studenti delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi del “Valdichiana”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incontri su Educazione e legalità finanziaria in occasione del mese del risparmio, in collaborazione con l’Iss Valdichiana

