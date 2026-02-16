Ecco perché non bisognerebbe mai toccare a mani nude una rana | i motivi e i rischi

Una rana può sembrare un animale innocuo, ma toccarla con le mani nude può causare problemi seri. La pelle di questi anfibi è molto sensibile e può facilmente subire danni o infezioni. Per questo motivo, gli esperti sconsigliano di maneggiarle senza protezioni, soprattutto in ambienti umidi dove sono più vulnerabili.

Rane e rospi non vanno toccati a mani nude: la loro pelle è molto delicata e rischiano shock termico e infezioni fungine. Se necessario, usare sempre guanti monouso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

