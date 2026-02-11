Cime tempestose Jacob Elordi ha rotto una sedia a mani nude | la reazione di Margot Robbie è autentica

Da movieplayer.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le riprese di una scena, Jacob Elordi ha rotto una sedia a mani nude. L’attore australiano ha abbattuto il mobile, lasciando Margot Robbie sorpresa e spaventata. La scena è stata improvvisa e ha creato un momento autentico sul set.

L'attore australiano ha distrutto l'oggetto durante una le riprese di una sequenza, causando lo spavento spontaneo della collega. In una recente intervista al Los Angeles Times, Margot Robbie ha svelato che durante una scena particolarmente esplosiva di Cime tempestose di Emerald Fennell, la co-star Jacob Elordi ha realmente distrutto una sedia. L'aneddoto di Margot Robbie ha accompagnato una frase di Emerald Fennell sulla lavorazione del film, durante la quale si è lasciata andare alle proprie emozioni mentre si trovava dietro la macchina da presa. Un set tra urla, intensità e scelte estreme "Sul set cercavamo tutti quella cosa che ci facesse venire la pelle d'oca" ha spiegato Fennell "Una delle prime scene che abbiamo girato è quella in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

cime tempestose jacob elordi ha rotto una sedia a mani nude la reazione di margot robbie 232 autentica

© Movieplayer.it - Cime tempestose, Jacob Elordi ha rotto una sedia a mani nude: la reazione di Margot Robbie è autentica

Approfondimenti su Cime Tempestose

Cime tempestose, l'intervista a Jacob Elordi e Margot Robbie

“Cime Tempestose”, la premiere a Londra con Margot Robbie e Jacob Elordi

Questa sera a Londra si è svolta la prima mondiale di

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Como não amar jacob elordi e margot robbie

Video Como não amar jacob elordi e margot robbie? ?

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi alla première a Parigi; Tra Margot Robbie e Jacob Elordi è vera chimica? Forse no…; Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi sul red carpet alla première di Parigi; Cime tempestose, quando esce al cinema il film con Jacob Elordi e Margot Robbie.

cime tempestose jacob elordiCime tempestose desiderio e follia con Margot Robbie e Jacob Elordi - trailerUn’audace e originale reinterpretazione di una delle più grandi storie d’amore di tutti i tempi, Cime tempestose di Emerald Fennell vede protagonisti Margot Robbie nel ruolo di Cathy e Jacob Elordi ... repubblica.it

cime tempestose jacob elordiCime tempestose, Jacob Elordi ha rotto una sedia a mani nude: la reazione di Margot Robbie è autenticaL'attore australiano ha distrutto l'oggetto durante una le riprese di una sequenza, causando lo spavento spontaneo della collega. movieplayer.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.