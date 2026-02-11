Durante le riprese di una scena, Jacob Elordi ha rotto una sedia a mani nude. L’attore australiano ha abbattuto il mobile, lasciando Margot Robbie sorpresa e spaventata. La scena è stata improvvisa e ha creato un momento autentico sul set.

L'attore australiano ha distrutto l'oggetto durante una le riprese di una sequenza, causando lo spavento spontaneo della collega. In una recente intervista al Los Angeles Times, Margot Robbie ha svelato che durante una scena particolarmente esplosiva di Cime tempestose di Emerald Fennell, la co-star Jacob Elordi ha realmente distrutto una sedia. L'aneddoto di Margot Robbie ha accompagnato una frase di Emerald Fennell sulla lavorazione del film, durante la quale si è lasciata andare alle proprie emozioni mentre si trovava dietro la macchina da presa. Un set tra urla, intensità e scelte estreme "Sul set cercavamo tutti quella cosa che ci facesse venire la pelle d'oca" ha spiegato Fennell "Una delle prime scene che abbiamo girato è quella in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cime tempestose, Jacob Elordi ha rotto una sedia a mani nude: la reazione di Margot Robbie è autentica

