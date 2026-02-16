Ecco l’intervista in cui Di Matteo prima di Nordio disse | Metodi simil mafiosi delle correnti nel Csm video

Lo scorso anno, Di Matteo ha accusato le correnti nel Consiglio superiore della magistratura di usare metodi simili a quelli della mafia, denunciando pratiche opache e pressioni illegittime. Durante un’intervista pubblica, ha raccontato di aver assistito a comportamenti intimidatori e a tentativi di influenzare le nomine, che minano l’indipendenza della giustizia. Quel commento ha fatto scalpore e ha acceso un dibattito acceso tra gli addetti ai lavori. Ora, il ministro Nordio promette di portare alla luce altri dettagli sul sistema di corruzione interno alla magistratura.

Il ministro Nordio non arretra e annuncia altre citazioni eccellenti sul sistema para-criminale delle correnti nella magistratura. “Ne ho altre.”. Ieri aveva risposto duramente a chi lo aveva attaccato p er quel paragone tra il Csm in mano alle correnti e il sistema para-mafioso, ma lui non ha smentito. “Non capisco tanta indignazione scomposta alle mie dichiarazioni sulle correnti del Csm. I o mi sono limitato a citare le affermazioni di Nino Di Matteo, un noto pm preso a modello dal Pd e dalla sinistra, riportate dal Fatto quotidiano e da altri giornali, quindi fonti non particolarmente vicine a noi, nel settembre 2019. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ecco l’intervista in cui Di Matteo (prima di Nordio) disse: “Metodi simil mafiosi delle correnti nel Csm” (video) "Correnti e metodo mafioso al Csm". L'ipocrisia di sinistra e Anm su Nordio e le stesse parole del pm Di Matteo Il pm antimafia Nino Di Matteo ha detto che il sistema di nomine al Csm funziona come un'organizzazione mafiosa. Nordio smaschera la sinistra: “Ho citato il pm Di Matteo quando parlava di metodo mafioso nel Csm” Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha contrariato la sinistra citando il pm Di Matteo, che aveva parlato di metodo mafioso nel CSM, causando reazioni di protesta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sorba (Reply): L’AI è pronta per l'industria, ecco come passare dai progetti pilota alla fabbrica; Formazione STEM sempre più richiesta, ecco il progetto Make IT Real per le scuole superiori - INTERVISTA; Sanremo, Ermal Meta: Non riesco a voltarmi dall'altra parte, ecco perché al Festival porto una canzone poco furba. L'intervista; Anteprima interni: Ferrari Luce. Intervista a Oliveti: Ecco come riformeremo l’ente di previdenza dei medici italianiIl vicepresidente della Fondazione Enpam anticipa in questa intervista i temi che saranno in discussione agli Stati Generali dell’Enpam, convocati per il 4 e 5 novembre prossimi. Obiettivo: riformare ... quotidianosanita.it Conti-Toffanin: ecco com'è andata la prima intervista del conduttore a VerissimoÈ stata la prima intervista di Carlo Conti a Verissimo. Ecco come è andato l'incontro con Silvia Toffanin ... today.it Serradifalco Calcio. . Intervista al nostro Mister Di Matteo dopo la seduta di allenamento con un’amichevole contro il Sant’Anna Giulio Tasca #volafalco #serradifalco facebook L'intervista ad Antonino Di Matteo, pm della Procura nazionale antimafia: “Con il decreto Sicurezza svolta autoritaria. Ora il governo salva i potenti”. @pipitone87 x.com