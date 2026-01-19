Eccellenza Mesola coraggioso e sfortunato Il Santarcangelo lo punisce

Il match tra Santarcangelo e Mesola si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Una partita caratterizzata da un equilibrio complesso, in cui il Mesola si è distinto per coraggio, nonostante un risultato sfortunato. La gara, disputata sul campo del Santarcangelo, ha visto protagonisti diversi giocatori, con un andamento tattico che ha premiato gli sforzi della squadra locale.

Santarcangelo 1 Mesola 0 SANTARCANGELO: Pazzini, Ciavatta, Rocchi, Zaghini, Vukaj, Ceccarelli, Fuchi (21’ st Vitucci), Cenci, Cecconi (37’ st Zanni), Misuraca (30’ st Bianchi), Lombardi (13’ st Satalino). All.: Fregnani. MESOLA: Guidi, Lucci, Cavallari E. (23’ st Biolcati), Valesani, Telloli (37’ st Crosara), Maistrello, Spanò (49’ st Ribello), Marangon (23’ st Rivas Garrido), Davo, Cantelli, Alessio. All.: Cavallari O.. Arbitro: Stano di Modena. Rete: 17’ st Cecconi (S). Note: ammoniti: Zaghini (S), Cecconi (S), Spanò (M), Marangon (M). IL MESOLA cade di misura a Santarcangelo al termine di una partita equilibrata, giocata con attenzione e continuità, nella quale l’episodio decisivo arriva nella ripresa e finisce per premiare i padroni di casa oltre i loro meriti complessivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

