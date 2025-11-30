Eccellenza | fra medicina fossatone e castenaso è 0-0 Il Mezzolara di Zecchi sogna il blitz a Mesola Osteria Grande attenzione a Santarcangelo

Sono stati caratterizzati dal grande equilibrio i tre anticipi del campionato di Eccellenza andati in scena ieri pomeriggio. Partendo dal girone B, l’atteso derby tra il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli ed il Castenaso di Fabio Rizzo si è concluso a reti bianche mentre l’ Ars et Labor Ferrara (ex Spal) ha espugnato con il punteggio di 3-2 il terreno di gioco del Sanpaimola. Alle 14,30 di oggi si giocheranno regolarmente le altre sfide del raggruppamento. Il Mezzolara di Nicola Zecchi cercherà di espugnare il terreno di gioco del Mesola e di riagganciare così la corazzata ferrarese in vetta alla classifica mentre l’ Osteria Grande di Fabio Malaguti è attesa dal delicatissimo scontro diretto salvezza in programma sul campo dello Young Santarcangelo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza: fra medicina fossatone e castenaso è 0-0. Il Mezzolara di Zecchi sogna il blitz a Mesola. Osteria Grande, attenzione a Santarcangelo

Altre letture consigliate

| Eccellenza, girone B (15ª giornata) Castenaso Calcio Stadio Enghel Bambi, Medicina 15:00 #ForzaMF ? - facebook.com Vai su Facebook

Eccellenza: fra medicina fossatone e castenaso è 0-0. Il Mezzolara di Zecchi sogna il blitz a Mesola. Osteria Grande, attenzione a Santarcangelo - Sono stati caratterizzati dal grande equilibrio i tre anticipi del campionato di Eccellenza andati in scena ieri pomeriggio. Segnala sport.quotidiano.net

Il Castenaso di Fancelli all’esame del Medicina Fossatone - Le due bolognesi in gara giocheranno in trasferta, mentre il derby tra Medicina Fossatone e Castenaso sarà uno ... ilrestodelcarlino.it scrive

Eccellenza. Match di cartello al ’Grandi. A Coriano arriva il Castenaso - Soltanto il Tropical Coriano questo pomeriggio, tra le tre squadra di casa nostra del campionato di ... Segnala ilrestodelcarlino.it