Eccellenza Marchigiana | Tolentino-Jesina pareggio drammatico al 97° con un gol di Rotondo dopo un autogol

Tolentino e Jesina si sono affrontate al Della Vittoria in una partita combattuta fino all'ultimo secondo. La sfida si è conclusa con un pareggio 1-1, dopo un recupero di 3 minuti. La Jesina ha segnato per prima grazie a un autogol del difensore di Tolentino, ma nel finale Rotondo ha pareggiato con un gol decisivo all’ultimo minuto. La partita ha regalato emozioni e colpi di scena, mantenendo alta la tensione fino al fischio finale.

Tolentino-Jesina: Un Pareggio al 97° Minuto Scuote l’Eccellenza Marchigiana. Un pomeriggio di calcio intenso e ricco di colpi di scena quello vissuto al Della Vittoria di Tolentino, dove la sfida di Eccellenza tra i padroni di casa e la Jesina si è conclusa con un pareggio per 1-1, deciso da un gol nel recupero dell’attaccante Rotondo, che aveva però aperto le ostilità con un autogol nel secondo tempo. Un risultato che permette al Tolentino di restare in zona playoff, mentre la Jesina continua la sua ricerca di una vittoria esterna. Un Primo Tempo Equilibrato, con la Jesina che Sfiora la Doppia Occasione.🔗 Leggi su Ameve.eu Eccellenza. Tolentino, due colpi: il portiere Roberto e la punta Rotondo Il Tolentino annuncia l'ingaggio del portiere Roberto e del giovane attaccante Rotondo, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Eccellenza, pesano ancora i quattro gol rimediati domenica sul campo della capolista Fermana. La Jesina anticipa col Montegranaro. Puddu chiede ai suoi un riscatto Questa settimana la Jesina gioca in anticipo contro il Montegranaro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eccellenza / Tolentino – Jesina, una classica del calcio marchigiano; Eccellenza / Jesina, nel finale sfuma la vittoria a Tolentino (1-1); 1X2 ECCELLENZA: i pronostici di mister Andrea Mercanti; Eccellenza / Jesina: sfuma in zona Cesarini il primo successo esterno stagionale, 1-1 a Tolentino. Tolentino-Jesina, pari in un terreno ingiocabileECCELLENZA - L'arbitro, dopo il sopralluogo, dice di scendere in campo. Ne esce una garaccia.. Finisce in parità la sfida tra il Tolentino e la Jesina al termine di una partita che viste le condizioni ... youtvrs.it Eccellenza, poker del Montecchio. Osimana, Jesina e Fabriano fuoriNell’anticipo di Eccellenza fa la voce grossa il K Sport Montecchio Gallo che rifila un poker di reti alla Fermignanese nel derby. Sollaku, Buonavoglia, Carta e un’autorete trascinano i biancorossi al ... ilrestodelcarlino.it Sanremo 2026. Dalla provincia marchigiana al Festival di Sanremo: Fi.Fa. Security Network, l’eccellenza nazionale della sicurezza https://marcheinfinite.com/2026/02/12/sanremo-2026-dalla-provincia-marchigiana-al-festival-di-sanremo-fi-fa-security-network-l facebook