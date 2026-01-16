Eccellenza Tolentino due colpi | il portiere Roberto e la punta Rotondo

Il Tolentino annuncia l'ingaggio del portiere Roberto e del giovane attaccante Rotondo, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Questi nuovi arrivi mirano a migliorare le prestazioni e a ottenere risultati positivi. La prossima sfida contro l’Urbino rappresenta un’occasione importante per rilanciare il cammino stagionale e consolidare l’obiettivo di crescita del club.

"Preso il portiere Roberto e il giovane attaccante Rotondo per rinforzare la rosa. Ora battere l’Urbino per rilanciarsi dopo un brutto periodo". Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, annuncia le novità in casa cremisi. Porte girevoli, dunque, poiché l’innesto del portiere Edoardo Roberto, classe 2003 ed ex Vigor Senigallia, mette in uscita l’attuale numero uno Marricchi. Nel reparto avanzato arriva il giovane Matteo Rotondo, classe 2005, che aveva iniziato la stagione con la maglia del Montegranaro. "Abbiamo ultimato gli innesti – dice Romagnoli – prefissati con il mister, ora dovremo concentrarci perché domenica al "Della Vittoria" ci aspetta un match molto delicato contro l’Urbino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

