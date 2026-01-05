Eccellenza Princiotta salva il Fucecchio Montespertoli raggiunto al 97’

Nel match tra Fucecchio e Montespertoli, la squadra locale ha conquistato un punto prezioso grazie a un’ottima prestazione. Il risultato finale di 1-1 è stato deciso nel finale, con Montespertoli che ha raggiunto il pareggio al 97’. Entrambe le squadre hanno mostrato impegno e determinazione, offrendo una partita equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto.

fucecchio 1 montespertoli 1 FUCECCHIO: Del Bino, Compagnucci (67’ Cioni), Arapi (90’ Iommazzo), Lecceti, Malanchi, Usai, Pieri (62’ Lamberta), Melani (62’ Badalassi), Fiorini (70’ Agostini), Geniotal, Princiotta. A disp.: Gori,Ghelardoni, Guerrucci, Cristodaro. All.: Menichetti. MONTESPERTOLI: Biotti, Spini (64’ Salvadori), Corradi, Bettoni, Vallesi (77’ Gasparini), Calonaci, Zefi (87’ Lensi), Corsi, Lotti (64’ Granucci), Maltomini, Rosi (70’ Biliotti). A disp.: Romano, Trapassi, Marcacci, Ciuffi. All.: Sarti. Arbitro: Sarchini di Firenze. Reti: 53’ Lotti; 97’ Princiotta. FUCECCHIO – Una magia al settimo minuto di recupero di Princiotta evita la sconfitta al Fucecchio e fa masticare amaro il Montespertoli, che già pregustava la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Princiotta salva il Fucecchio. Montespertoli raggiunto al 97’ Leggi anche: Due partite dilettanti ’vietate’. A Montespertoli e Fucecchio non ci saranno i tifosi ospiti Leggi anche: Calcio Eccellenza. Niente da fare per il Fucecchio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Eccellenza. Princiotta salva il Fucecchio. Montespertoli raggiunto al 97’. Eccellenza, primi raduni. Oggi riparte il Fucecchio - In Eccellenza c’è attesa per conoscere la composizione dei due gironi del campionato al via il prossimo 14 settembre, saranno probabilmente svelati il 14 agosto (ci sarà invece da aspettare qualche ... lanazione.it Calcio Eccellenza. Niente da fare per il Fucecchio - FUCECCHIO – Seconda sconfitta stagionale per il Fucecchio, che a tre settimane e mezzo dal ko incassato con la Larcianese esce nuovamente sconfitto dal campo del “Corsini“. lanazione.it Fucecchio - Lucchese: il pari pirotecnico. Una Pantera folle, ma campione d’inverno - Sotto di due gol, i rossoneri accorciano con Santeramo e poi firmano il 2 a 2 grazie a Camilli. msn.com

Campionato Eccellenza Montespertoli-A.C. Fucecchio 1903 1-1 @thomasprinciottaa Finisce in parità una gara intensa e combattuta al Filippo Corsini. I nostri ragazzi partono fortissimo nel primo tempo, creando diverse occasioni da gol e colpend - facebook.com facebook

