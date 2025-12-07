Big match anche in Eccellenza Al Chiavacci c’è il Viareggio

Big match al ‘Chiavacci’. Oggi pomeriggio alle 14.30 la Zenith Prato ospiterà il Viareggio, una delle squadre più accreditate dai pronostici della vigilia per lottare per la vittoria finale del girone A di Eccellenza. Gli amaranto arrivano a questo scontro diretto, però, forti del secondo posto in classifica e dei 6 punti di vantaggio sui viareggini. Per i ragazzi di Settesoldi, dopo lo scivolone di domenica scorsa in casa del Belvedere Calcio, quella di oggi è una buona opportunità per scavare un solco sulle più agguerrite inseguitrici. La sfida, per motivi di sicurezza, è stata vietata ai tifosi ospiti, che quindi non potranno accedere all’impianto di via del Purgatorio, come accade già da diverse settimane ai bianconeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

