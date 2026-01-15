Il Bologna torna a vincere Verona battuto in una splendida partita | nel 3-2 Orsolini fa una magia

Il Bologna torna alla vittoria dopo quasi due mesi, battendo il Verona 3-2 al Bentegodi. La partita è stata caratterizzata da un andamento combattuto, con un gol di Orsolini che ha deciso il risultato. Con questa vittoria, il team rossoblù risolleva il morale e guadagna punti importanti in classifica. Un risultato che testimonia la volontà di reagire e migliorare nel prosieguo della stagione.

Il Bologna dopo quasi due mesi ritrova il successo in Serie A. Al Bentegodi il Verona è stato piegato per 3-2. Gol nel primo tempo di Orban, Orsolini, Odgaard e Castro. Autogol di Freuler nella ripresa.

