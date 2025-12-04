Scontro tra due auto Bmw-Panda l'utilitaria si ribalta | un ferito in ospedale Incidente a Eboli

Incidente stradale sulla nazionale e Cioffi, località di Eboli. Scontro tra due auto. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Scontro tra auto: tre feriti, c’è una bimba di 12anni - facebook.com Vai su Facebook

#Incidente a #Carpi, violento scontro frontale tra due auto: grave un medico 45enne del #Policlinico di #Modena Vai su X

Scontro tra due auto Bmw-Panda, l’utilitaria si ribalta: un ferito in ospedale. Incidente a Eboli - Incidente stradale sulla nazionale e Cioffi, frazione di Eboli. Come scrive fanpage.it

CRONACA Foggia, maxi-scontro in via Conte Appiano: sei feriti e quattro auto coinvolte - FOGGIA – È di sei feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte, intorno all’1. Scrive statoquotidiano.it

Incidente a Iglesias con scontro frontale tra auto, due morti e un ferito gravissimo: strada chiusa - Sono due i morti nell'incidente di Iglesias: in uno scontro frontale hanno perso la vita un 51enne e un 22enne. Secondo virgilio.it

Scontro frontale sulla 130, due morti a Iglesias - Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo ai due conducenti: è successo nella notte a Iglesias, al km 53 della statale 130. Lo riporta rainews.it

Campagna, scontro tra auto: due feriti in ospedale - Due persone che erano a bordo dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale sono rimasti feriti e sono stati trasportati agli ospedali di Salerno ed Eboli. Riporta ilmattino.it

Milano, scontro violento tra due auto all'alba: morto 20enne - Alla guida dei due veicoli un 32enne positivo al test per gli stupefacenti e un 20enne senza patente che aveva ... Lo riporta tg24.sky.it