È tutto più costoso nella Russia di Putin soprattutto i cetrioli
A causa dell’invasione dell’Ucraina, Putin ha trasformato l’economia russa in un’industria militare, concentrandosi sulla produzione di armi e materiali bellici. In questo clima di guerra, anche i beni di consumo quotidiani, come i cetrioli, sono diventati più cari, colpendo le famiglie russe.
Con l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, il presidente russo Putin ha convertito l'economia nazionale in una forza economica che produce munizioni, uniformi e fortificazioni. Ma dopo un paio d'anni di alta crescita, il Pil dalla Russia - pur rimanendo sempre in positivo - sta registrando un calo costante. E a pagarne il prezzo più alto sono i russi, che iniziano a farsi i conti in tasca. Pesce, pollo, carne e, soprattutto, cetrioli. È tutto molto più caro nella Federazione guidata dallo "zar" russo.
Putin intrappolato nella sua guerra. La pace costerebbe troppo alla Russia
Il conflitto in Ucraina continua a segnare un Natale senza speranza di pace, con Putin intrappolato in una guerra che sembra non avere fine.
Putin nel mirino di Assayas: “Il mago del Cremlino” svela strategie di potere e controllo nella Russia post-sovietica.
