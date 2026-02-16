A causa dell’invasione dell’Ucraina, Putin ha trasformato l’economia russa in un’industria militare, concentrandosi sulla produzione di armi e materiali bellici. In questo clima di guerra, anche i beni di consumo quotidiani, come i cetrioli, sono diventati più cari, colpendo le famiglie russe.

Con l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, il presidente russo Putin ha convertito l'economia nazionale in una forza economica che produce munizioni, uniformi e fortificazioni. Ma dopo un paio d'anni di alta crescita, il Pil dalla Russia - pur rimanendo sempre in positivo - sta registrando un calo costante. E a pagarne il prezzo più alto sono i russi, che iniziano a farsi i conti in tasca. Pesce, pollo, carne e, soprattutto, cetrioli. È tutto molto più caro nella Federazione guidata dallo "zar" russo.

Il conflitto in Ucraina continua a segnare un Natale senza speranza di pace, con Putin intrappolato in una guerra che sembra non avere fine.

Il film di Olivier Assayas, “Il mago del Cremlino”, arriverà nelle sale italiane il prossimo 12 febbraio.

