Putin intrappolato nella sua guerra La pace costerebbe troppo alla Russia

Il conflitto in Ucraina continua a segnare un Natale senza speranza di pace, con Putin intrappolato in una guerra che sembra non avere fine. La Russia sembra preferire il proseguimento del conflitto, ritenendo troppo alto il prezzo di una pace. A Kyiv, la certezza è che il quarto Natale consecutivo senza tregua rappresenta una realtà dura da accettare, alimentando un clima di incertezza e paura per il futuro.

A Kyiv nessuno si illude che possa verificarsi il miracolo di un accordo di pace che scongiuri il quarto Natale di guerra. Dalle armi alla diplomazia, dalla politica all'economia, la situazione complessiva del conflitto è in bilico sull'agonia dell'incertezza. Una tragica agonia che danza beffarda sul miraggio di una pace ostaggio della guerra di Putin. Sulla base di specifici dati economici, gli analisti di strategie militari temono che la Russia abbia già programmato un nuovo attacco totale all'Ucraina e all' Europa. Lo evidenzierebbe la proposta di bilancio per il 2026-2028 presentato dal Cremlino alla Duma.

Putin: «Kiev ha iniziato la guerra e si rifiuta di farla finire con mezzi pacifici, le nostre forze avanzano e il nemico si sta ritirando» - La crescita economica della Russia negli ultimi tre anni ha raggiunto il 9,7%, un dato «molto piu alto rispetto all'Europa». ilmattino.it

Putin attacca leader europei: «Porcellini accodati a Biden». Zelensky: «Russia prepara altro anno di guerra» - Putin attacca ancora gli europei e li paragona a «porcellini» che si sono accodati alla politica dell’amministrazione Biden convinti che la Russia sarebbe crollata, sperando così di trarne vantaggio. ilsole24ore.com

