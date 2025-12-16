Stasera, 16 dicembre, Canale 5 trasmette una nuova puntata di

© Superguidatv.it - La notte nel cuore, anticipazioni puntate di stasera, 16 dicembre, della soap turca di Canale 5

La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, martedì 16 dicembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 23:30 circa? Al centro dei riflettori troveremo Canan, che riuscirà finalmente a recuperare i suoi soldi. Spazio anche a Nuh e Sevilay, che dopo la brutta esperienza dovuta al tumore del ragazzo potranno coronare il loro sogno d’amore. Scopriamo insieme le trame complete dei due episodi in onda stasera. La notte nel cuore, anticipazioni del 16 dicembre: Canan recupera il denaro. Canan non riesce a darsi pace pensando al denaro che gli è stato sottratto con l’inganno da Halil. Superguidatv.it

La notte nel cuore Anticipazioni Martedì 16 dicembre; Nuh e Sevilay partono Tahsin aggredisce Halil

La notte nel cuore, anticipazioni puntate di stasera, 10 dicembre, della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi serali La notte nel cuore, in onda mercoledì 10 dicembre su Canale 5? superguidatv.it