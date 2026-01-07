Mercoledì 7 gennaio, su Canale 5, prende il via la serie tv

Una donna rispettata, un video che ne distrugge la reputazione e una comunità che giudica. Sono questi i tre ingredienti principali della nuova serie Mediaset A testa alta – Il coraggio di una donna che debutta stasera in tv su Canale 5. Al centro della trama ci sono due temi molto attuali come la violazione della privacy e il revenge porn. Sabrina Ferilli è la protagonista della serie, che prende il via oggi, mercoledì 7 gennaio, con la prima di tre puntate in prima serata, a partire dalle 21.20. Diretta da Giacomo Martelli, A testa alta è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta e on demand. 🔗 Leggi su Amica.it

Mercoledì 7 gennaio su Canale 5 va in onda la prima di tre puntate della serie tv "A testa alta", con Sabrina Ferilli. Trama, cast, curiosità

