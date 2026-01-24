ICE Usa in Italia per Milano-Cortina Piantedosi | Non ci risulta anche se fosse vero non vedo il problema polemiche | Sottomessi agli Stati Uniti

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che non risultano presenze dell'ICE USA in Italia per Milano-Cortina, aggiungendo che, anche se fosse vero, non rappresenterebbe un problema. La notizia ha suscitato polemiche sulla sovranità nazionale e sull'uso di forze straniere sul territorio italiano, sollevando questioni sulla percezione di sicurezza e autonomia delle istituzioni italiane.

“Siamo davvero arrivati a questa perdita di sovranità sul nostro territorio? Oltre alla natura violenta, diremmo brutale, di questo corpo armato, é incredibile che i nostri agenti siano considerati insufficienti per garantire la sicurezza” Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha rispo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

