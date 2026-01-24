ICE Usa in Italia per Milano-Cortina Piantedosi | Non ci risulta anche se fosse vero non vedo il problema polemiche | Sottomessi agli Stati Uniti

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che non risultano presenze dell'ICE USA in Italia per Milano-Cortina, aggiungendo che, anche se fosse vero, non rappresenterebbe un problema. La notizia ha suscitato polemiche sulla sovranità nazionale e sull'uso di forze straniere sul territorio italiano, sollevando questioni sulla percezione di sicurezza e autonomia delle istituzioni italiane.

"Siamo davvero arrivati a questa perdita di sovranità sul nostro territorio? Oltre alla natura violenta, diremmo brutale, di questo corpo armato, é incredibile che i nostri agenti siano considerati insufficienti per garantire la sicurezza" Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto. La famigerata 'Immigration and Customs Enforcement', da tutti conosciuta con l'acronimo di Ice, sarà impegnata in Italia, di supporto alle forze dell'ordine locali, per gestire la sicurezza in tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina.

