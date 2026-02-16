E' nata la Società italiana di flebolinfologia emodinamica | a Palermo il primo simposio Euromediterraneo

È stata fondata la Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica (SIFe) a Palermo, dove si è tenuto il primo simposio Euromediterraneo dedicato alle malattie venose e linfatiche. L’evento ha attirato specialisti da diversi paesi, che hanno discusso di nuove tecniche e approcci terapeutici.

Nasce ufficialmente la SIFe – Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica, nuova realtà scientifica italiana dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione nell'ambito delle patologie venose e linfatiche secondo un approccio emodinamico e fisiopatologico. La società si propone come punto di riferimento nazionale per specialisti, ricercatori e professionisti sanitari impegnati nella diagnosi e nel trattamento delle malattie flebo-linfatiche, con l'obiettivo di promuovere una medicina fondata sulla comprensione delle cause e sull'appropriatezza diagnostica. La presentazione ufficiale alla stampa si è tenuta il 13 febbraio 2026 nella Sala La Torre dell'Assemblea regionale Siciliana a Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Nasce la Società italiana di flebolinfologia emodinamica, a Palermo il primo simposio euromediterraneo A Palermo si è svolto il primo simposio euromediterraneo organizzato dalla nuova Società italiana di flebolinfologia emodinamica (Sife), nata ufficialmente pochi mesi fa. La nascita di un nuovo polo scientifico apre il 2026 della flebolinfologia: a Palermo il primo simposio euromediterraneo Nel 2026 si apre un nuovo capitolo nella flebolinfologia con il primo simposio euromediterraneo a Palermo, segnando la nascita della SIFe, la Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica.