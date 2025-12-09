La nascita di un nuovo polo scientifico apre il 2026 della flebolinfologia | a Palermo il primo simposio euromediterraneo

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 si apre un nuovo capitolo nella flebolinfologia con il primo simposio euromediterraneo a Palermo, segnando la nascita della SIFe, la Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica. Questo evento rappresenta un importante punto di riferimento per lo studio e il progresso delle patologie venose e linfatiche nel panorama internazionale.

Nasce in Italia un nuovo riferimento scientifico dedicato allo studio delle patologie venose e linfatiche: la SIFe – Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica, che muove i suoi primi passi annunciando il primo evento Euromediterraneo previsto a Palermo dal 27 febbraio all’1 marzo 2026. Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

