La nascita di un nuovo polo scientifico apre il 2026 della flebolinfologia | a Palermo il primo simposio euromediterraneo
Nel 2026 si apre un nuovo capitolo nella flebolinfologia con il primo simposio euromediterraneo a Palermo, segnando la nascita della SIFe, la Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica. Questo evento rappresenta un importante punto di riferimento per lo studio e il progresso delle patologie venose e linfatiche nel panorama internazionale.
Nasce in Italia un nuovo riferimento scientifico dedicato allo studio delle patologie venose e linfatiche: la SIFe – Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica, che muove i suoi primi passi annunciando il primo evento Euromediterraneo previsto a Palermo dal 27 febbraio all’1 marzo 2026. Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
C’è un nuovo grande polo fieristico del vino: BolognaFiere annuncia la nascita del marchio Wine Experience
San Siro Inter, la nascita di un nuovo stadio: ecco le informazioni dettagliate ed i prezzi del progetto
La nascita di un nuovo figlio può ridurre l’assegno di mantenimento?
...nuova sfida accolta, nuova opportunità offerta, nuova occasione di mettersi in gioco... ... stasera si è concretizzata, la nascita di un nuovo messaggio di questo territorio, una espressione del presente che arriva dal passato... ...botaniche, storytelling, identità, ri - facebook.com Vai su Facebook
Indagini archeologiche per il nuovo polo scientifico - Partono le indagini archeologiche preventive nell’area del vecchio ospedale Mazzoni, all’interno dell’attuale Polo universitario di Sant’Angelo Magno. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Appiano Gentile Inter: matchday di Champions League con il Liverpool internews24.com
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Juventus, Ferrara “Spalletti sa che c’è da lavorare” ilprimatonazionale.i
Una ragazza denuncia: "Mi hanno violentata fuori dalla metro a Roma" gazzettadelsud.it
“Bruciati vivi, insieme”. Muore a 10 anni accanto al papà: tragedia spaventosa, com’è successo thesocialpost.it
Dominik Paris andrà avanti anche dopo Milano Cortina 2026? C’è un indizio decisivo oasport.it