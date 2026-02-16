È morto Robert Duvall leggenda di Hollywood e volto indimenticabile del Padrino e Apocalypse Now

Robert Duvall è morto a 95 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia. L’attore, celebre per il suo ruolo in Il Padrino e Apocalypse Now, ha segnato profondamente il cinema americano con la sua interpretazione intensa. La sua carriera, iniziata negli anni Cinquanta, si è sviluppata in oltre sessant’anni, durante i quali ha vestito i panni di personaggi memorabili.

È morto a 95 anni Robert Duvall, uno dei volti più autorevoli della storia del cinema americano. Interprete di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, Duvall ha attraversato oltre sessant'anni di carriera lasciando un'impronta profonda e inconfondibile nel modo di recitare davanti alla macchina da presa. Si è spento serenamente nella sua cas a, come annunciato dalla moglie, Luciana Pedraza, che ha condiviso un messaggio toccante per ricordare non solo l'artista celebrato in tutto il mondo, ma anche l'uomo. L'annuncio della moglie. La notizia della scomparsa è stata diffusa attraverso un messaggio pubblico della moglie.

