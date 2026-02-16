È morto Robert Duvall da Il Padrino ad Apocalypse Now uno dei più grandi attori di Hollywood

Robert Duvall è morto a 95 anni a causa di problemi di salute, lasciando un segno indelebile nel cinema americano. L’attore, noto per aver interpretato Tom Hagen in Il Padrino e il colonnello Kilgore in Apocalypse Now, ha conquistato il pubblico con le sue performance intense e memorabili. Con sette nomination all’Oscar e una carriera lunga oltre sei decenni, Duvall ha lavorato in numerosi film di successo, diventando una delle figure più riconoscibili di Hollywood.

Robert Duvall è morto a 95 anni, leggenda del cinema americano e premio Oscar per Tender Mercies, indimenticabile Tom Hagen ne Il Padrino e colonnello Kilgore in Apocalypse Now, sette volte candidato all’Oscar. Il leggendario attore Robert Duvall è morto a 95 anni. A darne notizia è stata la moglie Luciana Pedraza Duvall, con un lungo messaggio pubblicato sui social: «Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob si è spento serenamente a casa, circondato dall’amore e dal conforto dei suoi cari. Per il mondo era un attore premio Oscar, un regista, un narratore di storie. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - È morto Robert Duvall, da Il Padrino ad Apocalypse Now uno dei più grandi attori di Hollywood Addio a Robert Duvall: scompare a 95 anni una leggenda del cinema, da Il Padrino ad Apocalypse Now Robert Duvall è morto a 95 anni, lasciando il mondo del cinema senza uno dei suoi attori più amati. È morto Robert Duvall, l’attore de “Il Padrino” e “Apocalypse Now” aveva 95 anni Robert Duvall, famoso attore noto per i ruoli in “Il Padrino” e “Apocalypse Now,” è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all'età avanzata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morto Robert Duvall: addio all’attore premio Oscar, aveva 95 anni; Addio a Robert Duvall, l'avvocato del Padrino; Svolta nel caso Campana, omicidio risolto dopo 15 anni: arrestate 4 persone; Sinner-Machac: orario, precedenti e dove vederla in tv. Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americano ... tg24.sky.it Robert Duvall è morto, l'attore de Il Padrino e Apocalypse Now aveva 95 anni: a dare l'annuncio la moglieLutto nel mondo del cinema. È morto Robert Duvall, l'avvocato di Marlon Brando/Vito Corleone nel 'Padrino'. L'attore americano celebre anche per il suo ruolo in ... ilmattino.it Ha recitato in capolavori come “Aplocalypse Now” e “Il Padrino”. Ha vinto la statuina più ambita del cinema per l’interpretazione in “Tender Mercies – Un tenero ringraziamento” Leggi l'articolo #RobertDuvall - facebook.com facebook È morto Robert Duvall, il caratterista dallo sguardo d'acciaio. Aveva 95 anni x.com