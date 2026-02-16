Morto Robert Duvall indimenticabile attore da Il Padrino a Apocalypse Now
Lutto nel mondo del cinema, a 95 anni è morto Robert Duvall, uno degli interpreti più iconici del secolo scorso, protagonista di alcuni dei film che fanno parte della storia del cinema come Il Padrino e Apocalypse Now. L'attore è morto "serenamente" domenica nella sua casa di Middleburg in Virginia, come comunicato dalla sua agenzia di pubbliche relazioni in un messaggio inviato ai media americani a nome della moglie Luciana. Secondo quanto riportato nel comunicato, non ci sarà una cerimonia ufficiale, la famiglia ha invitato chi voglia ricordarne la memoria a "farlo in un modo che rispecchi la vita da lui vissuta, guardando un bel film, raccontando una storia mentre si è al tavolo con amici, fare un giro in campagna per apprezzare la bellezza del mondo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
