È fatta De Sciglio torna a giocare | firma con l’Hradec Kralove

Mattia De Sciglio torna in campo dopo aver firmato con l’Hradec Kralove, una decisione che ha coinvolto anche Pavel Nedved, che ha suggerito il trasferimento. Il calciatore, che in passato ha vestito le maglie di Milan e Juventus, ha firmato un contratto di un anno con il club ceco. La firma è arrivata dopo alcune settimane di negoziati e un incontro tra le parti in Italia. De De sciglio si è detto entusiasta di questa nuova avventura e ha già iniziato ad allenarsi con la squadra.

C'è lo zampino di Pavel Nedved sul ritorno in campo di Mattia De Sciglio, ex terzino di Milan e Juventus che avrebbe trovato l'accordo con l'Hradec Kralove. De Sciglio torna a giocare, ha firmato (Ansa Foto) – calciomercato.it Svincolato, il terzino classe 1992 è pronto a tornare in campo e lo farà con la squadra del campionato ceco, attualmente al settimo posto in classifica. Un affare che vede lo zampino di Pavel Nedved, uno dei proprietari del club. In una recente intervista il difensore aveva affermato di essere pronto ad una nuova esperienza all'estero con il laterale che aveva vissuto una stagione in Francia tra le fila del Lione.