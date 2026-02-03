De Sciglio rivela | Pensare che potevo giocare all’Inter…
De Sciglio ha confessato di aver pensato a lungo di poter vestire la maglia dell’Inter, ma alla fine la sua carriera ha preso un’altra strada. Il difensore ha parlato senza troppi giri di parole, raccontando le sue riflessioni e le scelte fatte nel corso degli anni. Ora si trova a giocare altrove, ma il suo pensiero resta legato ai sogni di un tempo.
Il calciomercato è fatto di treni che passano e decisioni che cambiano le carriere. Mattia De Sciglio, esperto difensore laterale con un lungo passato tra Milan e Juventus e attualmente in cerca di una nuova sfida professionale, ha recentemente aperto il libro dei ricordi. In un'interessante intervista concessa al Corriere della Sera, il terzino ha svelato un dettaglio inedito legato ai suoi esordi: il fortissimo interesse dei nerazzurri.
De Sciglio rivela: «Per la Juve ho rifiutato il Liverpool, non sono il 'figlioccio' di Allegri. Avrei potuto giocare all'Inter, il Milan un sogno»
Mattia De Sciglio rompe il silenzio e racconta cosa avrebbe scelto nella sua carriera.
Attualmente svincolato, l'ex difensore di Juventus, Milan ed Empoli, Mattia De Sciglio, rivela alcuni retroscena legati alla propria carriera personale
