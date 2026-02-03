De Sciglio rivela | Pensare che potevo giocare all’Inter…

De Sciglio ha confessato di aver pensato a lungo di poter vestire la maglia dell’Inter, ma alla fine la sua carriera ha preso un’altra strada. Il difensore ha parlato senza troppi giri di parole, raccontando le sue riflessioni e le scelte fatte nel corso degli anni. Ora si trova a giocare altrove, ma il suo pensiero resta legato ai sogni di un tempo.

