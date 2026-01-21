Pooh il 18 luglio 2026 in concerto a VILLA MANIN

Il 18 luglio 2026, i Pooh si esibiranno in concerto a Villa Manin, in occasione del loro sessantesimo anniversario. Un evento che celebra una delle band più longeve e influenti della musica italiana, offrendo ai fan un’occasione speciale per ricordare e vivere ancora una volta la loro lunga carriera. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per chi desidera condividere un momento di musica e memoria.

Il sessantesimo anniversario dei Pooh si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e dei due eventi all’Arena di Verona a maggio, il racconto dei Pooh si arricchisce di un nuovo e importante capitolo. Arriva “ Pooh 60 – La nostra storia – Estate ”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile. 🔗 Leggi su Udine20.it

