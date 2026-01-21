Femminicidio di Federica Torzullo l’analisi dello psichiatra

L’analisi psichiatrica del femminicidio di Federica Torzullo evidenzia le circostanze e le possibili cause di un tragico episodio. Federica è stata uccisa con 23 coltellate, principalmente al volto e al collo, e il suo corpo presentava ustioni e amputazioni. La vittima si stava separando dal marito, Claudio Carlomagno, che ha commesso il delitto nel terreno dell’azienda di famiglia ad Anguillara Sabazia.

Uccisa con 23 coltellate, 19 delle quali a collo e volto, con ustioni nella parte superiore del torace e la gamba sinistra amputata: sono i riscontri dell’ autopsia sul corpo di Federica Torzullo, ritrovato domenica ad Anguillara Sabazia in uno dei terreni dell’azienda di Claudio Carlomagno, il marito dal quale si stava separando. Carlomagno si trova ora nel carcere di Civitavecchia, con l’accusa di occultamento di cadavere e femminicidio, il reato autonomo introdotto a inizio dicembre nel codice penale italiano. La premeditazione: un’ipotesi concreta. Un delitto, quello di Anguillara, perpetrato “con particolare accanimento, un’azione feroce e per certi versi anche metodica, il che apre alla possibilità della premeditazione dell’omicidio e del successivo occultamento del cadavere”, analizza Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, parlando con LaSalute di LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Femminicidio di Federica Torzullo, l’analisi dello psichiatra Cosa si sa del femminicidio di Federica TorzulloIl femminicidio di Federica Torzullo ha suscitato grande attenzione e riflessione. Federica Torzullo, contestato il femminicidio. "Odio e discriminazione di genere"Federica Torzullo è stata vittima di un femminicidio contestato dalla procura di Civitavecchia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Il femminicidio di Federica Torzullo, il corpo sotterrato; Femminicidio di Federica Torzullo, il marito in carcere: C'è il pericolo di inquinamento delle prove; Anguillara, esito autopsia su Federica Torzullo: 23 colpi su corpo vittima, 19 sul collo; Il femminicidio di Federica Torzullo, il procuratore capo di Civitavecchia: La gravità indiziaria si concentra in via esclusiva all’indirizzo del coniuge varcando la soglia della precisione e della concordanza. Femminicidio Federica Torzullo: il marito ha confessatoClaudio Carlomagno ha ammesso di avere ucciso la 41enne di Anguillara Sabazia. Il suo corpo era stato ritrovato nei pressi dell’azienda dell’uomo. lettera43.it Femminicidio di Anguillara, Carlomagno confessa: Ho uccisa mia moglieClaudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L’uomo, già accusato di femminicidio, ha ammesso le proprie responsabilità oggi ... tpi.it Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia. Nei suoi confronti i pm contestan - facebook.com facebook Femminicidio di Anguillara, confessa il marito di Federica Torzullo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.