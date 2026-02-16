Da Forlì al ' Salotto delle celebrità' del Festival di Sanremo | il barbiere Marcello Gavelli lancia le sue fragranze ispirate alla Romagna

Marcello Gavelli, barbiere di Forlì, ha deciso di portare le sue nuove fragranze al Festival di Sanremo dopo averle create ispirandosi alla Romagna. La scelta di partecipare allo

"Acqua di Campigna" e "Mare chiaro" sono i nomi di profumi ispirati alla Romagna che saranno presentati a Sanremo, ne "Il Salotto delle Celebrità" dal forlivese Marcello Gavelli che li produduce. Il primo s'ispira ai ruscelli di alta montagna, alle erbe e all'aria fresca che si respira nelle nostre colline. Il secondo racconta le spiagge romagnole, con note ozonate che ricordano il mare, un tocco di ginepro del sottobosco mediterraneo e il buon odore dei pini delle nostre pinete. Gavelli è il titolare del salone "Il vostro barbiere" che si trova in piazza Ordelaffi 6, ed è un'attività aperta da 27 anni.🔗 Leggi su Forlitoday.it

