Raducanu vince su Juvan Ostapenko e Bencic lasciano il torneo di Abu Dhabi

Raducanu batte Juvan e si prende la vittoria a Cluj. La britannica ha vinto il suo primo match nel torneo, ribaltando la risultato contro Juvan. Nel frattempo, Bencic e Ostapenko abbandonano il torneo di Abu Dhabi, lasciando spazio a nuove sfide e a un campo meno competitivo rispetto alle aspettative.

**Belinda Bencic e Jelena Ostapenko lasciano il torneo di Abu Dhabi; Raducanu ribalta Juvan a Cluj** A Abu Dhabi, il torneo WTA si è aperto con un’esperienza di ritiro per due delle maggiori protagoniste del circuito: Belinda Bencic e Jelena Ostapenko, entrambe escluse da un evento che inizia a mostrare una certa debolezza nel campo delle atlete di alto livello. A pochi passi dal ritorno alla norma, la lettone Jelena Ostapenko è stata eliminata a due set, 6-4 6-3, contro la russa Sara Bejlek, n. 101 nel mondo, che ha ottenuto il vantaggio con due palle break in più e un’efficienza del 57% nei primi colpi di servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raducanu vince su Juvan, Ostapenko e Bencic lasciano il torneo di Abu Dhabi Approfondimenti su Abu Dhabi Torneo WTA Abu Dhabi 2026: Eala batte Sasnovich in un thriller, forfait Bencic, Ostapenko out La tennista Eala si impone in un match emozionante contro Sasnovich, mentre Bencic dà forfait e Ostapenko esce senza completare il torneo. WTA Abu Dhabi 2026, buon esordio per Ostapenko e Yastremska. Eliminata Badosa #WTA-Abu-Dhabi 2026 || Questa mattina si sono conclusi i match di primo turno del WTA di Abu Dhabi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Abu Dhabi Torneo Argomenti discussi: Raducanu vince la prima partita dopo la separazione dall’allenatore. WTA Cluj-Napoca 2026, Emma Raducanu e Anastasia Potapova ai quarti di finaleGiornata di ottavi di finale nel WTA 250 di Cluj-Napoca, sul cemento rumeno. Otto le sfide disputate, con pronostici rispettati per due delle giocatrici ... oasport.it Con il cacciavite fra russi e ucraini. Il negoziato di Abu Dhabi sonda intese parziali (di G. Belardelli) x.com Nuovi bombardamenti russi mentre ripartono le trattative di Abu Dhabi. Il Financial Times anticipa il possibile accordo con Putin. Sullo sfondo la cessione del Donbass facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.