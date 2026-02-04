Raducanu vince su Juvan Ostapenko e Bencic lasciano il torneo di Abu Dhabi

Raducanu batte Juvan e si prende la vittoria a Cluj. La britannica ha vinto il suo primo match nel torneo, ribaltando la risultato contro Juvan. Nel frattempo, Bencic e Ostapenko abbandonano il torneo di Abu Dhabi, lasciando spazio a nuove sfide e a un campo meno competitivo rispetto alle aspettative.

**Belinda Bencic e Jelena Ostapenko lasciano il torneo di Abu Dhabi; Raducanu ribalta Juvan a Cluj** A Abu Dhabi, il torneo WTA si è aperto con un’esperienza di ritiro per due delle maggiori protagoniste del circuito: Belinda Bencic e Jelena Ostapenko, entrambe escluse da un evento che inizia a mostrare una certa debolezza nel campo delle atlete di alto livello. A pochi passi dal ritorno alla norma, la lettone Jelena Ostapenko è stata eliminata a due set, 6-4 6-3, contro la russa Sara Bejlek, n. 101 nel mondo, che ha ottenuto il vantaggio con due palle break in più e un’efficienza del 57% nei primi colpi di servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

