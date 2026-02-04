WTA Abu Dhabi 2026 | Eala batte Sasnovich in un thriller forfait Bencic Ostapenko out

La tennista Eala si impone in un match emozionante contro Sasnovich, mentre Bencic dà forfait e Ostapenko esce senza completare il torneo. La seconda giornata degli ottavi di finale del WTA 500 di Abu Dhabi si rivela ricca di colpi di scena e sorprese, con alcune giocatrici che lasciano il torneo prima del previsto e altre che avanzano con determinazione.

In archivio anche la seconda parte degli ottavi di finale del WTA 500 di Abu Dhabi, nel quale sono accadute parecchie cose degne di una certa attenzione. Già a partire dalla mattina, questo: c'è il forfait di Belinda Bencic, con la svizzera che neanche gioca a causa di una non meglio specificata indisposizione fisica. Al suo posto la messicana Renata Zarazua, che da lucky loser subisce un netto 6-0 6-3 dalla britannica Sonay Kartal, qualificata solo perché il livello del torneo è già di base, ma di un livello già perfettamente in linea con quello anche di tante big, potendo loro dare fastidio. Per Kartal ci sarà, a sorpresa ma nemmeno troppo, la ceca Sara Bejlek, classe 2006 che si concede il lusso di sconfiggere la lettone Jelena Ostapenko per 6-4 6-3, nel maggiore dei risultati sovvertiti della giornata odierna.

