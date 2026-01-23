Sky Sport si prepara a vivere l’atmosfera delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con la serie Super Atleti. Questa docuserie, narrata da Buffa, approfondisce i sogni, i valori e le storie dei grandi protagonisti italiani che rappresentano l’Italia nello sport olimpico. Un'occasione per avvicinarsi alle competizioni e conoscere le persone dietro alle imprese, in un percorso che celebra l’eccellenza e l’impegno degli atleti italiani.

Verso l’Olimpiade azzurra con Super Atleti, docuserie narrata da Buffa tra sogni olimpici, valori e grandi protagonisti.. Tutta l’emozione di vivere i Giochi Olimpici in casa, un evento indimenticabile nella vita degli atleti azzurri. L’Olimpiade Milano-Cortina 2026 è alle porte: su Sky e in streaming su NOW, in collaborazione con Esselunga, cinque protagonisti della Squadra Nazionale Italiana raccontano, a pochi giorni dall’inizio delle gare, aneddoti, ricordi, obiettivi, speranze e cosa significa per loro “spirito olimpico”, mentre due leggende dello sport azzurro rivivono i loro momenti magici a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Milano Cortina 2026, Sky Sport entra nello spirito olimpico con Super Atleti

Nardò accende lo spirito olimpico: martedì arriva la fiamma di Milano Cortina 2026Nardò si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, che il 30 dicembre attraverserà la città nel percorso verso Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026 e lo spirito olimpico raccontati dai giovani: i fumetti degli studenti veronesi in mostraGli studenti delle scuole superiori di Verona e provincia partecipano al racconto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, utilizzando il fumetto e l’illustrazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Milano Cortina 2026: Olimpiadi Sostenibili, un Ponte tra Italia e Cina nello Sport

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario; Milano-Cortina, Winter Games Express: il treno di cioccolato da record per le Olimpiadi; Fiamma olimpica Milano Cortina 2026: oggi la tappa a Trieste; Milano Cortina 2026, al via le iniziative di EA7 Emporio Armani.

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026: oggi la tappa a TriesteManca sempre meno alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. Oggi la fiamma è a Trieste: da questo pomeriggio fino alla sera è previsto un percorso di 8 ... tg24.sky.it

Esselunga per Milano Cortina lancia la docuserie Super Atleti su Sky e NOWIl percorso di Esselunga verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con una nuova iniziativa dedicata allo sport e ai suoi protagonisti. Dopo la presentazione dell ... foodaffairs.it

Varese si prepara ad accogliere atleti internazionali per Milano Cortina 2026: allenamenti all’Acinque Ice Arena. - facebook.com facebook

@mokidegennaro carrying the Flame in Bassano del Grappa #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #Veneto x.com